Protestan por falta de agua

Habitantes de diferentes sectores de Frontera se manifestaron en el Consejo de Simas esto por el problema del desbasto de agua, llegaron con carteles exigiendo una solución a su problema ya que es muy importante más con las altas temperaturas.

Los vecinos están hartos de esta situación pues no hay agua para nada en sus hogares, mencionan que no se respeta el horario que según ellos publicaron y aunque les están llevando agua a través de pipas por medio del municipio no es suficiente para abastecer una cuadra,

Además la gente de las pipas pide tanque o tinaco si no tienen, se quedan sin agua cuatro o cinco días mientras que en la red general sale un chorrito solamente por la falta de presión.

En la Sierrita el agua debe llegar en un horario de 5:00 a 8:00 am, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero no es así, les dicen que hay un problema que no hay solución que van a ver, pero no pasa.

"Hay personas mayores de edad que necesitan bañarse, personas con diálisis que necesita limpieza", comentó otro de los vecinos, Vanesa Torres de la Ampliación La Sierrita.

Lo mismo ocurre en La Morelos, el problema tiene más de tres semanas, aunque han reportado ante Simas no hay solución, hay muchas purificadoras de agua que tienen tomas clandestinas y que se conectan a la red, quitándole el líquido a las familias, además hay una alberca muy grande y tiene bomba para obtener agua.

"Pero el recibo no falla, es muy puntual", comentaban los vecinos. Tras la manifestación salió personas de SIMAS a atender cada uno de los casos, señalaban que traían un déficit en la zona de captación en el Ejido Pozuelos están llegando a nivel toma, cuando deberían estar a nivel tinaco, esto porque los mantos acuíferos están bajando cada vez más a causa de la sequía, aun así se comprometieron a brindar una solución.