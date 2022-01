Pruebas Covid, ¿cuándo y cuál hacerse?

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante las peculiaridades de una infección por la variante Ómicron, el tipo de prueba de detección Covid-19 y el día en que se realice contribuyen a un resultado certero.

El más contagioso

La variante ómicron del SARS-CoV-2, posiblemente el virus más contagioso conocido hasta ahora -incluso más que el sarampión- a ojos de infectólogos mundiales, puede causar infección con menos tiempo de exposición, con menos dosis viral.

De ahí las estrepitosas y rápidas olas de contagio en México y el mundo, con una enfermedad que en muchos casos ha sido reportada como leve, sin que ello descarte el riesgo latente de hospitalización y de padecer secuelas a largo plazo de Long Covid, como se le ha llamado.

Por lo que, los especialistas han llamado a considerarse como un caso positivo hasta no demostrar lo contrario si se tienen síntomas como:

-Dolor intenso de garganta

-Dolor de cabeza

-Escurrimiento nasal

-Síntomas gastrointestinales

-Tos seca

-Fiebre

-Dolor de espalda baja

O bien, si se ha estado en contacto con alguien positivo.

En este momento se puede asumir en prácticamente todo México que quien tenga algún problema respiratorio tiene Covid con muy alta probabilidad".

Alejandro Macías,

infectólogo

¿Cuándo me hago la prueba?

Los síntomas en personas vacunadas aparecen antes de que exista suficiente carga viral para ser detectada en pruebas, ya que los síntomas son un efecto de la activación de nuestro sistema inmunológico.

Es por ello que, en caso de tener alguno de los síntomas mencionados, y si hay una vacuna de por medio, lo ideal es esperar dos días para hacerse la prueba. De esta forma pueden evitarse resultados falsamente negativos.

"En términos ideales, lo más conveniente sigue siendo que quien tenga acceso a una prueba, ya sea de antígeno porque tiene molestias, o de PCR porque tuvo contacto por tiempo prolongado con alguien que estaba infectado, quien pueda que se la haga".

Alejandro Macías,

infectólogo

¿Qué prueba me hago?

Las pruebas de PCR (siglas en inglés para Reacción en Cadena de la Polimerasa) son mucho más sensibles y específicas, con mejor precisión que las de antígeno; no obstante, son más caras y tardan más en dar un resultado. Por ello la preferencia general por las de antígeno.

Y se ha encontrado que las pruebas de antígeno son excelentes para detectar infecciosidad por salir positivas principalmente durante el período más contagioso; mientras que la PCR puede seguir dando positiva aún después de haberse recuperado.

Pacientes y médicos han reportado -y algunos estudios lo han apoyado ya- que la prueba rápida de antígeno detecta mejor al virus cuando se realiza el muestreo en garganta que cuando se hace en nariz, obteniendo un resultado positivo de uno hasta tres días antes.

"Por ello la importancia de tomar la muestra de preferencia en ambos sitios. Una prueba negativa tomada los primeros días de la infección sólo en nariz posiblemente sea un falso negativo".

Carol Perelman,

química farmacobióloga.

Posiblemente esto tenga que ver con la preferencia de Ómicron por infectar con mayor afinidad las vías respiratorias altas (bronquios) y mucho menos al pulmón.

La recomendación de Perelman es:

-Si una prueba rápida de antígeno hecha con hisopo ha dado positivo, considerar el contagio por Covid-19 y comenzar el aislamiento.

-Si una prueba de antígeno marca negativo, preferiblemente realizarse una PCR para corroborar.

Algunas claves para evitar un resultado erróneo en la toma de muestra en garganta son:

-No tomar líquidos

-No fumar

-No comer o lavarse los dientes 30 minutos antes.

En resumen:

-Si se ha estado en contacto con alguien con Covid-19 o hay síntomas, considerarse positivo hasta no demostrar lo contrario.

-Si se está vacunado, esperar dos días desde el comienzo de síntomas, o de tres a cinco días desde la exposición, y hacer una prueba de antígeno con toma en garganta y nariz (sólo en nariz podría dar un falso negativo)-.

-Si el resultado en la prueba de antígeno es positivo, aislarse.

-Si es negativo, hacer una PCR para descartar.

¿Y luego?

Una vez aislado, contar 10 días desde el inicio de síntomas para cortar la cadena de contagios.

Tras esta espera, no es necesario hacer ninguna prueba para salir del encierro, pues la carga viral ha disminuido a un grado en que ya no es posible contagiar.

Durante el aislamiento recuerda:

-Monitorear que la oxigenación no disminuya de 92-90%

-Tomar mucha agua

-Comer saludablemente

-Descansar

-No automedicarse

-Ventilar la habitación

-Lavarse frecuentemente las manos

Si la persona que está aislada con Covid-19 requiere ayuda, el cuidador debe ser una persona de bajo riesgo, de preferencia vacunada, y portar el cubrebocas en todo momento.

"Sin duda, de los dos años que llevamos de pandemia, ahora es el momento en que es más difícil no contagiarnos, pero definitivamente no es imposible. Ya contamos con las herramientas necesarias para lograrlo; ya has llegado hasta hoy. Sin embargo el lograrlo sigue estando en cada uno de nosotros".

Carol Perelman, química farmacobióloga.