"Que regrese, yo no la voy a regañar": Madre de joven desaparecida

"Que regrese, yo no la voy a regañar, solo quiero hablar con ella, saber que está bien", señaló Naya Elizondo madre de Nirvana Nahomy Orozco Elizondo, la jovencita de 15 años de edad que está desparecida dese el pasado 18 de febrero y desde entonces no se sabe nada de ella.

Muchas versiones han surgido luego de que se diera a conocer la ficha de búsqueda de la jovencita, su madre menciona que son tantas cosas, que lo único que espera es que la autoridad se encargue de realizar la investigación para dar con el paradero de su hija.

Comentó que el sábado fue día familiar, pasaron el día juntos y ya por la noche, ella tuvo que salir del domicilio, tardó solo algunos minutos, cuando regresó Nirvana ya no estaba, ella le llamó y no tuvo respuesta, después le mandó inbox y su hija le contestó que estaba bien y que iría a una fiesta, su madre le pidió que regresara pues no tenía permiso de salir pero la jovencita dijo que andaba con su amiga Juliana y que iban en un in driver.

"Le estuve marcando y me decían ya vamos para allá, ya vamos para allá después ya no me contestaron el teléfono, no sabemos dónde están posiblemente estén en casa de alguna otra amiga, posiblemente tienen miedo de regresar, no sé", comentó su madre.

Dijo que agentes de la Fiscalía de Personas Desaparecidas ya están investigando, espera que pronto den con el paradero de su hija, ya buscaron a la mamá de la otra jovencita pero tampoco sabe nada.

"Yo desconozco todo eso, ella no tenía novio porque antes sí tuvo, no salía con nadie pero mi hija entró a la prepa y empezó a cambiar de actitudes, cuando empezó con otras amistades", comentó.

Dijo que su hija estaba castigada porque ya no quiso estudiar y por ese motivo no la dejaba salir, por eso cree que en un arranque de enojo se fue ese día de su casa pero de ahí a no volver a saber de ella en tantos días, es algo preocupante.

"Que regrese", comenta su madre llorando, señaló que la extrañan mucho y no quieren que le pase nada malo, dijo que siempre han buscado todo para su bienestar, comentó que no piensa en regañarla solo quiere que regrese y hablar con ella, saber que está bien, pues no habrá un lugar mejor que su hogar.