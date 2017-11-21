Queda inconsciente en ritual de iniciación

Luego que una persona quedó inconsciente al golpearse la cabeza en un ritual de iniciación del Club de motociclistas “Águilas de Acero”, existe indignación social por la forma absurda en que esta agrupación puso en riesgo la vida de un miembro.

El fin de semana circuló un video en internet donde miembros del Club de Motos “Águilas de Acero”, piden a un aspirante que se cuelgue de los pies a un toldo para recibir su chaleco de iniciado, de donde cayó propinándose un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Tras darse el percance, los miembros de “Las Águilas” trataron de reanimarlo, pero nadie sabía de primeros auxilios, por lo que se hizo una movilización de las unidades de Protección Civil que vigilaban el evento.

Al volver en sí, después de varios minutos, el motociclista y los miembros del grupo recibieron un llamado de atención por parte del organizador del evento, el profesor César Aguilera.

Se les indicó que por un juego se arriesgó la vida del iniciado, además activaron alarmas en las corporaciones que estaban al pendiente del evento, pues se movilizaron dos unidades para atender al joven.

El miembro del Comité Organizador dijo que el evento realizado año con año, tuvo una asistencia de alrededor de 3 mil 800 personas mismas que se alarmaron al ver la situación.

Por ello solicitó a los 28 club´s de motos de la localidad que en este tipo de eventos respeten y no se arriesguen con rituales absurdos.

El resto de los motociclistas catalogaron la acción del Club Las Águilas como una tontería, pues hay diversas formas de hacer iniciación y no precisamente poniendo en riesgo la vida de los integrantes.

“Es un …, le dijeron que se subiera jugando y lo hizo, también el otro echándole cerveza ya cuando estaba inconsciente, eso no se hace hay otras formas de mostrar el interés por estar en el grupo” dijeron integrantes del Moto Club Metal Heard.

Y es que al menos en este grupo de motociclistas, la iniciación se hace recorriendo 5 mil kilómetros rodando por carreteras, es decir al recorrer en grupo alrededor de 6 meses, donde se conoce al nuevo integrante y se confirma si es acreedor para ser parte del club.

En la Asociación llamada Hermandad Monclova, hay 28 grupos de motociclistas, de entre los más grandes se encuentra el moto club “Lobos” que recientemente cumplieron su 13 aniversario de fundación.

Ritual

Un ritual de iniciación dejó inconsciente a un motociclista en el evento de Ruta de Desierto realizado el fin de semana.