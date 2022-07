La mujer que asegura que sus vecinos la secuestraron, la desnudaron, la rociaron con gas lacrimógeno

MÓNICA MEZA/ LA VOZ.

www.periodicolavoz.com.mx

"Querían matarme, ellos lo planearon todo", señaló Miram N, la mujer que asegura fue secuestrada, la desnudaron, la rociaron con gas lacrimógeno por parte de sus vecinos con quienes tiene viejas rencillas, teme por su vida y la de su familia, por lo que pidió a las autoridades hacer algo al respecto ya que mencionó ha soportado demasiado.

Fue la madrigada del miércoles que Miriam ingresó al hospital luego de que sus vecinos la tomaran del pelo, la arrastran a la vivienda, bloqueándola puerta principal con sillones para impedir que alguien pudiera auxiliarla.

Ya estando dentro, sus vecinos la desnudaron, la rociaron con gas lacrimógeno, la golpearon con manoplas, chacos y macanas, la estaban ahogando con agua en la cara, hasta que su familia y más vecinos lograron abrir la vivienda y sacarla mal herida, de todo esto resultó con una clavícula fracturada, hinchada del rostro por los golpes que recibió y el cerebro inflamado, además del daño psicológico y el temor de que vuelvan a hacer lo mismo.

Comentó que desde hace tiempo existe el conflicto con sus vecinos, su vecino que es elemento del GATE se peleó con un hombre, el cuñado de su vecino corrió para la vivienda de Miram y le pegó a su hijo de entonces 17 años de edad, Miriam salió a auxiliar a su hijo y tomó un leño para golpear a su vecino, todo esto quedó grabado, un video que asegura fue editado y el juez la encontró culpable.

Miram tuvo que pagar una fianza de 100 mil pesos, incluso le pusieron una orden de restricción, ya está por terminar de entregar los últimos 30 mil pesos, cuando de nueva cuenta se genera un conflicto.

Miram estaba junto con su familia en el exterior de su domicilio y un vecino, se acababan de meter a la sala, pero su hija y un sobrino se quedaron afuera, fue entonces que llegaron a gritarle a su hijo de 21 años, Miram salió preguntó qué pasaba porque traía en mano un barrote, el hombre le contestó "Siguen chin...ya me tienen hasta la madre", para entonces ya había llegado un vehiculo amarillo y una camioneta.

Fue entonces que Miriam se metió y la agarraron entre cuatro personas y la metieron a la vivienda para agredirla, desnudarla y dejarla malherida.

"Querían matarme porque ya me habían amenazado hasta delante de los policías dijeron que me querían muerta, toda la semana fastidiaron, ella siempre publica en su Facebook que compró gas pimienta, que compró los chacos, todo lo que utilizó para agredirme y siempre que me veían me gritaba que me quería muerta", comentó.

Señaló que gozan de influyentísimo pues el Ministerio Público nunca se presentó en el hospital por las agresiones con las que ingresó, la dieron de alta, pero todo quedó asentado.

Ella va a denunciar, pues asegura que esta vez no fueron golpes leves, una vez le dieron con chacos luego con gas, ninguna de las dos procedió ante la autoridad por lo que mencionó que tal vez hoy que la dejaron hinchada si proceda.

"Temo por mi vida por la de mis hijos, si esto me hicieron a mí ya que más da, mis hijos están golpeados, esto para mí fue un secuestro", comentó.

Fabiola, Nallley V y Héctor Joel N y más personas a las que no conoce son las que la dejaron con fractura de clavícula, golpes en la cara, regresará al IMSS en 4 días para que se desinflame el cerebro y revisar si no quedó una secuela, llegará a donde tenga que llegar legalmente y les perdonó tantas cosas, insultos pero ya se cansó.