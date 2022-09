Quieren seguir en la "grilla"

El Sindicato Minero mantiene su línea de desestabilización social, esto a través de mentiras y confundiendo a la base trabajadora, sin importar la estabilidad económica y laboral de sus allegados, quienes renuncian incluso a sus derechos para continuar al frente del movimiento político.

El Secretario General de la Sección 288 Francisco Ríos Treviño señaló que es preocupante el hecho de que trabajadores de la Siderúrgica 2 de AHMSA renunciaron a su derecho del Retiro Voluntario para seguir en la grilla, anteponiendo los intereses de Gómez Urrutia a los de su familia.

Señaló que trabajadores como el caso de Jesús Flores, José Francisco Romero Pérez, José Manuel Cabello Lozoya, encabezaban la lista de retiro voluntario con más de 63 años de edad, pero rechazaron su retiro.

Rechazaron obtener su pensión, estar con su familia, su estabilidad, para continuar con el movimiento a favor del Sindicato Minero y defendiendo a un líder, que no los ha tomado en cuenta los 4 años que lleva en México.

"Renunciaron a los beneficios que se obtienen cuando dejas de ser trabajador, la pensión, la familia, disfrutar después de un ciclo laboral de muchos años, no se fueron porque no quisieron, las condiciones se dieron, muchos trabajadores lo aprovecharon, pero ellos no, a pesar que se les notificó".

Señaló que los afines a Gómez Urrutia buscan confundir a los trabajadores, con mentiras, pero se ha demostrado que se respeta el contrato colectivo.

Así mismo desmintió las declaraciones de abuso que dieron los manifestantes que estaban detrás de presidencia, al señalar que ni el sindicato ni los trabajadores los agredieron, por lo que todo apunta que fueron ellos mismos los que derribaron el campamento que duró más de 2 años.

"Yo lo que digo es que no tuvimos nada que ver, siempre se les respeto y tan sólo buscan victimizarse, ahora andan "llorando", cuando ellos si han atentado en contra del sindicato", indicó.