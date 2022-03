Gina Garza ha sufrido en ocho ocasiones la agresión física y psicológica de su ex pareja sentimental, existen cinco ordenes de restricción que no respeta y con esto constantes amenazas pero nadie la escucha ni siquiera en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

"Quieren verme muerta para que me hagan caso", señaló la mujer víctima de violencia, quien responsabilizó a su ex pareja por si algo le llega a pasar a ella o a sus hijos, pero también responsabilizó al Empoderamiento para la Mujer.

La última vez fue la noche del pasado domingo, cuando su agresor acudió a su domicilio y al negarse a hablar con él, la agredió verbalmente, este le aventó un candado en la cabeza, provocándole una herida pero además la ahorcó, las marcas en su cuello lo dicen todo.

EL mismo domingo acudió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público en Monclova pero le dijeron que nada se podía hacer, que se esperara hasta el lunes y que fuera al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, así lo hizo y la mañana de este lunes acudió, pero solamente le dieron otra orden de restricción.

"En más de ocho veces me ha agredido físicamente, no sé porque no le han hecho nada, las autoridades son incompetentes, no hacen nada, teniendo orden de restricción no se lo llevan detenido", comentó.

Constantemente su agresor está afuera de su casa, aunque ella habla a la policía pero lo único que hacer en pedirle que se retire, el hombre se ha metido a su casa a la fuerza, incluso todos los vidrios de su domicilio están quebrados por él.

"Ayuda no he recibido, estoy cansada, desesperada porque no tengo ayuda, no hay respuesta, temo por mi vida y la de mis dos hijos", comentó Gina Garza.

Dijo que hace responsable a su ex pareja de cualquier daño a su persona, pero también a las autoridades, comentó que necesitan verla muerta para que le hagan caso.

"Que ya no voy a volver a ver a mis hijos y que si ahorita estoy sufriendo voy a sufrir mil veces más, van como cinco veces que me dan orden pero de nada ha servido", comentó.