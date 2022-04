Ratifican denuncia contra policías

Víctor Alfonso Martínez acudió al Ministerio Público a ratificar la denuncia en contra de los elementos de Seguridad Pública que abusando de su poder lo agredieron en su domicilio, esto luego de que su propia familia pidiera el apoyo para poder anexarlo.

Fue la mañana de este jueves cuando la víctima acudió junto con su abogado Cesar García Diosado y personal de Saltillo, para confirmar la denuncia que se presentó por escrito, la victima manifestó la voluntad de que se continúe con esta investigación contra elementos de la policía municipal de Monclova.

García Diosdado dijo que se tiene obligación de iniciar con investigaciones, solicitaron actos de investigación como que acudan a domicilio del representado para que extraigan la videograbación porque si no la defensa hará uno de la falta de información para hacer su trabajo.

Explicó que más adelante se tomará la entrevista por apte del asesor jurídico de los testigos, sin perjuicio de que el Ministerio Público través de la policía de investigación criminal realice la de ellos.

Mencionó que en días pasados el jurídico de Seguridad Pública dijo que no tenía conocimiento porque ante él no había denuncia, no la tendrá porque la denuncia se realizó ante el Ministerio Público, se presentó una queja administrativa de responsabilidad.

Hoy se presentará otra denuncia contra policías municipales de Monclova por otros hechos, un ciudadano al que también sacaron de su casa se lo llevaron y lo golpearon.

El abogado dijo que no confía en la dirección de responsabilidad, por lo que se tendrán que abocar en recabar los datos de prueba y realizar actos de investigación, si Fiscalía Región Centro se hiciera cargo, se tendría mayor confianza, pero en otros asuntos la dirección de responsabilidades, no hay avance, solo hacen la figuración de que se va a investigar y nunca se hace.