Reactivará AHMSA la próxima semana

En un mes y medio Altos Hornos de México (AHMSA) ya tendría producción de acero para facilitar el pago de salarios y compra de materiales, informó el director general Luis Zamudio Michielsen, quien dijo se espera la llegada de gas para empezar la reactivación la próxima semana.

También lee: ¿Quién podrá ayudar a empleados de confianza de AHMSA?

Aunque han pasado días que se nombró a Daniel Chapman, dueño del fondo estadounidense Argentem Creek Partners como el nuevo director del Consejo de Administración de AHMSA, aún no se ha dado fecha para la inyección de los primeros 50 de los 250 millones de dólares.

"No sabemos cuándo llegará la inversión, por eso hay tantos problemas ahorita, estamos en el intermedio donde se entrega la empresa por los antiguos dueños y los que están entrando, están en una bola de trámites con el gobierno federal. Para poder sobrevivir tenemos que vender chatarra y carbón pero no nos han pagado, pero va a salir adelante"

Señaló que lo primero que harán con los 50 millones de dólares será pagar los salarios ya que se está haciendo mucho daño a los trabajadores y la situación lo único que está haciendo es polarizar a la gente, quienes reclaman y creen que él tiene recursos cuando aseguró que él solo es un operador.

"Cuando lleguen los 50 millones de dólares, echamos a rodar la rueda, empieza la planta a funcionar y a cierto nivel empieza a generar lo necesario para operar, como sueldo, materias primeras, energía eléctrica y más, después viene el resto de dinero y seguirán creciendo las operaciones, es lo que estamos apurando".

Opinó que en lo que surten el gas que podría ser en unos días, tal vez la próxima semana se reactivaría la actividad al interior de AHMSA y en seis semanas más, la empresa estaría a un buen nivel de producción.

Reiteró que lo que hundió a la siderúrgica fue el bloque de cuentas por parte del gobierno federal a Alonso Ancira Elizondo, ya que algunas a su vez son parte de la empresa y no hubo para seguir pagando salarios.

"Ahorita estamos en medio, ya no están los señores Ancira y los otros no han arreglado para llegar y estamos en el limbo, pero sé que están trabajando con el gobierno federal porque ellos (Argentem Creek Partners) tampoco saben, me imagino, como está la situación actualmente".