Reanudan en AHMSA producción de arrabio

Este jueves se reactivó la producción en el Alto Horno 5 en planta 2 y desde ayer comenzó a producir arrabio, que alimenta al Convertidor Uno y Dos, y de ahí continuará el proceso, mientras que en planta uno listos para recibir material en laminadora en caliente, laminadora en frío, ínter y coquizadora.

El Secretario General de la Sección 147 Fidencio de León, dijo que el corazón de Ahmsa es el Alto Horno 5 y de ahí se empezarán a reactivar todos los departamentos.

Mientras que el vocero de la Sección 288, Teodoro Fuentes, destacó que además del arrabio ayer mismo se comenzó a producir el planchón y con ello se comenzará a normalizar el proceso.

Dijo desconocer cuántos pedidos atrasados de acero hay, pero dijo que la idea es cumplir con los clientes, así mismo, que los proveedores de Ahmsa cumplan con la entrega de la materia prima para trabajar.

Mencionó también que de manera paulatina se irán reactivando los diferentes departamentos, y que lo más importante es que ya comenzó en el Alto Horno para ir de ahí en escalada.

Asimismo, Teodoro Fuentes destacó que esto garantiza que está segura la fuente de trabajo y se comienza a quitar la incertidumbre que había entre los trabajadores desde hace ya semanas, sobre la situación que predomina en la acerera.

El dirigente de la 147 Fidencio de León en el mismo tema, agregó que esperan cosas buenas para el próximo año.

“Queremos que a Altos Hornos le vaya bien, para que nos vaya bien a todos, Ahmsa sigue siendo la fortaleza de la región centro y tenemos confianza de que saldrá adelante”, finalizó.