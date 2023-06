Reanudará AHMSA su producción

"La chatarra se va a terminar un día, ya no hay para donde", señaló Ismael Leija Escalante, respecto a que Altos Hornos de México empezará a producir planchón y con su compra pagar las nóminas de los trabajadores, a quienes ya les deben seis semanas.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, quien reitero que si la empresa no se reactiva de inmediato todos estarán en problemas, no solamente los sindicalizados. Señaló que el carbón y la chatarra se van a terminar un día, y la empresa no puede vender activos por el proceso de quiebra.

Por ello es que más de 10 trabajadores del de Laminadora en Caliente de la Planta Uno fueron citados para iniciar la producción de planchón y luego vender el material, un panorama un poco positivo para las familias.

"Yo creo que nos va a venir cayendo a todos el veinte a todo el mundo cuando de plano se nos diga que ya no hay para nadie, porque no vamos a estar así toda la vida, vendiendo esos insumos en espera de recibir el sueldo semanal, AHMSA tiene que trabajar a la de ya".

La desesperación ha hecho que los trabajadores de La Perla, Chihuahua tomaran las instalaciones de la empresa, afectando la extracción de chatarra, la única alternativa que tiene la empresa acerera de obtener algún recurso ante la falta de producción.