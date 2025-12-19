Pablo González González llama a realizar pagos de control vehicular

Durante el periodo vacacional de fin de año, las oficinas de Recaudación de Rentas se mantendrán abiertas para atender a los contribuyentes que acudan a realizar el pago de derechos de control vehicular y ponerse al corriente.

El Administrador Local, Pablo González González, señaló que durante las próximas dos semanas se mantendrá en operación la dependencia para atender a quienes lo deseen, por lo que no habrá periodo vacacional.

Recordó que muchas personas aprovechan los días de descanso que les dan en su trabajo para realizar algunos trámites, o personas que están fuera de la ciudad acuden durante esta temporada.

Señaló que a unos días de que concluya el año se mantiene una buena afluencia, con un flujo constante de contribuyentes que acuden a realizar su pago, mencionando que hay personas que aprovechan el recurso que se les paga por el tema de ahorros y aguinaldos para ponerse al corriente.

Las oficinas trabajarán de manera normal durante el mes de diciembre, únicamente el 24 de diciembre laborarán hasta la 1 de la tarde, y permanecerán cerradas el 25 de diciembre y se reanudarán actividades a partir del 26 de diciembre, y la misma mecánica se seguirá el día último del año.

El administrador local destacó que el año cerrará de manera positiva, al lograrse la meta establecida con la entrega de 58 mil placas vehiculares, cifra que representa cerca del 50 por ciento del padrón total de poco más de 120 mil contribuyentes.

Añadió que este resultado refleja el interés de la ciudadanía por cumplir con el pago de sus obligaciones. Pablo González González hizo un llamado a los contribuyentes para que aprovechen los días hábiles restantes del año y acudan a realizar sus pagos.