“Receta” desaire a los reporteros

Elsa Mendoza, la dueña de la farmacia de la colonia Primero de Mayo, se rehúsa a dar declaraciones sobre el caso donde un joven de 32 años llamado Ezequiel, perdió la movilidad de las piernas luego de ser inyectado por ella.

Ayer en punto de las 4:00 de la tarde, hora en que abre su farmacia familiar, Periódico La Voz acudió a las instalaciones donde realizan las consultas, vende y aplica el medicamento, pero familiares de la propietaria salieron a avisar que no abriría el negocio.

“Elsa está enferma, no va a abrir hoy”, dijo el hombre llamado José quien de inmediato se contradijo al responder a periódico La Voz que el esposo de Elsa era quien estaba delicado y por ello no atendería entrevistas.

De pronto salió de la puerta de la vivienda (en la segunda planta), una mujer que en tono agresivo cuestionó que por qué el personal de La Voz tomaba gráficas del establecimiento; finalmente cerraron la puerta y la gente se retiró del sitio.