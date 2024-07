Rechazan dueños remodelación en Centro Histórico.

Algunos dueños de propiedades ubicadas en la calle Hidalgo en el área del Centro Histórico no permitieron la rehabilitación de fachadas, por lo que no todas pudieron ser adecuadas al proyecto, indicó el Director de Obras Públicas, Jesús Ballesteros Fernández.

Destacó que no se puede hacer nada, pues al ser patrimonio privado no se puede intervenir sin su autorización, la gran mayoría expuso que por motivos personales no quería que se remodelara el frente de su propiedad.

Mencionó que no se trató de dinero, luego que la remodelación era parte del proyecto y no tuvo ningún costo para quienes sí accedieron a que se les remodelara el frente de su propiedad.

"Era totalmente gratuito, ya fue mera voluntad el no permitirnos que se pudieran realizar acciones en los frentes de sus casas o locales de negocios", señaló el entrevistado.

Asimismo, Jesús Ballesteros dijo que en cuanto a la obra del Centro Histórico aún falta el retiro de los cables periféricos, una vez que se echen a andar las conexiones subterráneas que se realizaron dentro de la obra.