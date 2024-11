Rechazan obreros al nuevo Síndico

MONCLOVA; COAH.- Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) se manifestaron en contra de la designación de Víctor Manuel Aguilera como nuevo síndico de la empresa. Hervey Valenzuela, obrero de AHMSA, expresó la postura de los trabajadores en una declaración pública.

"No queremos la designación de Víctor Manuel Aguilera como síndico", afirmó Valenzuela. "No queremos que alguien que no entiende nuestras necesidades y problemas sea el encargado de tomar decisiones que afectarán nuestro futuro".

Los trabajadores de AHMSA han mantenido una postura firme en defensa de sus derechos y no están dispuestos a permitir que se nombre a alguien que no sea transparente y justo. "Seguimos firmes en nuestra lucha", afirmó Valenzuela.

La oposición a Víctor Manuel Aguilera es clara y los trabajadores de AHMSA esperan que se tome en cuenta su opinión en la designación del nuevo síndico. "Queremos alguien que nos represente con dignidad y justicia", concluyó Valenzuela.