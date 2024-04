Reciben con éxito trillizas en el HGZ No. 7 del IMSS de Monclova

Este martes, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, una madre de 27 años dio a luz de manera exitosa a tres niñas que fueron recibidas por un equipo multidisciplinario de médicos pediatras y anestesiólogos del hospital.

La doctora Blanca Margarita Castellanos Cerón, jefa de servicio del área de Gineco-obstetricia de esta unidad médica dio a conocer que a las 18:34 horas se recibió a la primera de las tres bebés, la cual registró un peso de 2.070 kilogramos. A las 18:35 horas, nació la segunda con un peso de 1.820 kilogramos; y la tercera, a las 18:36 horas con peso de 2.000 kilogramos.

Si bien este tipo de acontecimientos son clasificados como de alto riesgo, la madre, de nombre Mónica, quien tenía 35 semanas de gestación, inició su control prenatal oportunamente, lo cual fue factor determinante para que el nacimiento por medio de cesárea se pudiera desarrollar sin complicaciones.

El reporte médico de las recién nacidas es hasta ahora satisfactorio. No obstante, tanto la madre como las trillizas permanecerán por unos días en alojamiento conjunto para un estrecho monitoreo.

Castellanos Cerón reconoció la colaboración del equipo multidisciplinario que participó en el parto, encabezados por la ginecóloga Yajaira Gaytán, así como médicos pediatras, residentes y personal de Enfermería quienes cuentan con la capacitación especializada para atender este tipo de casos.

La pareja que integra el matrimonio Rodríguez Torres, quienes son derechohabientes de la colonia Mirador de Monclova, externaron su agradecimiento al personal involucrado en la atención recibida desde el inicio del embarazo y hasta su término. “Desde que yo vine a dar aquí todos me atendieron muy bien, hasta el día de mi cesárea, no me puedo quejar”, expresó Mónica.

Contentos, ambos dieron la bienvenida a la familia a sus primeras tres hijas y reconocieron la intervención del Seguro Social para hacerlo posible