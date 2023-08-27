Recortó Federación 20 mil millones

Más de 20 mil millones de pesos es lo que se dejó de recibir el estado de Coahuila durante la actual administración, lo que permitiría la realización de obras de infraestructura, para el desarrollo de la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer la Senadora de Coahuila Verónica Martínez García, dentro del recorrido que realiza por el estado para rendir su informe legislativo y tener el acercamiento con la ciudadanía.

La legisladora continúa con el recorrido por el estado, visitando cada uno de los municipios de la entidad, en los que hasta el momento ha acudido a 22 de los 38 municipios para dar a conocer su informe de resultados.

La Senadora señaló que además de dar a conocer el trabajo que se realizó en el último año, este recorrido permite el acercamiento con la ciudadanía y conocer las necesidades que se tienen en cada municipio.

Señaló que como legisladora y como representante del estado de Coahuila, seguirá alzando la voz en el Senado, para que a Coahuila se le dé lo que le corresponde, esto luego de 5 años en los que ha sido castigado.

Indicó que ha sido una legislatura compleja desde la oposición, debido a que las iniciativas que han presentado pocas veces han tenido eco, por la mayoría que establece Morena y sus aliados, quienes han definido un rumbo diferente, al que se considera que es el mejor para el país.

Sin embargo, dijo, en el 2024 se tendrá la oportunidad de retomar el rumbo y la posibilidad de retomar el rumbo, de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que permita un cambio al país.