Redes sociales terreno fértil para criminales

Las redes sociales, plataformas que forman parte integral de la vida cotidiana, se han convertido en un terreno fértil para los criminales cibernéticos. Desde fraudes y extorsiones hasta la suplantación de identidad, los peligros son múltiples, y los más vulnerables a estos ataques son los adolescentes y los adultos mayores.

Así lo advirtió Mirna Zárate Hernández, especialista en Cibercriminología, quien resaltó que las personas a menudo no toman las precauciones necesarias para proteger su información personal en línea.

En un mundo digital cada vez más interconectado, la ciberseguridad se ha vuelto una prioridad. Tomar las precauciones adecuadas es crucial para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, y esto requiere una educación constante en torno a los riesgos y las herramientas de protección disponibles.

En una entrevista exclusiva para Periódico La Voz Monclova, explicó que una de las principales causas de los ataques es la falta de privacidad en las redes sociales.

"Muchas veces, los usuarios no configuran adecuadamente sus perfiles, lo que los hace un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Al no tener sus redes sociales privadas o el doble factor de autenticación activado, los delincuentes pueden acceder a información sensible y llevar a cabo distintos tipos de delitos", señaló.

La especialista también destacó que el problema no solo afecta a usuarios jóvenes, sino también a personas mayores, quienes, por desconocimiento o desinformación, suelen ser más vulnerables a los engaños.

"Es fundamental que tanto los adolescentes como los adultos mayores se eduquen sobre los riesgos de compartir información en línea sin precaución. Muchos caen en trampas de extorsión o fraude por no saber identificar las señales de alerta", agregó.

Zárate alertó particularmente sobre los peligros que esconden las encuestas y cuestionarios que suelen aparecer en plataformas como Facebook e Instagram. Estas encuestas, que parecen inofensivas, pueden ser una herramienta de los ciberdelincuentes para recopilar datos personales.

"Muchos usuarios no se dan cuenta de que, al participar en estas encuestas, están regalando su información privada. Es común que los delincuentes ofrezcan ´premios´ o promociones falsas a cambio de completar estos formularios", explicó.

El peligro, según la especialista, radica en que muchas veces las encuestas son solo una fachada para instalar programas maliciosos en los dispositivos.

"Cuando alguien descarga un archivo o programa aparentemente inofensivo, lo que realmente está haciendo es abrir la puerta para que los criminales tomen control del dispositivo. Esto puede derivar en el robo de información, suplantación de identidad o incluso el control total de cuentas bancarias",

También hizo un llamado a los usuarios a estar alertas ante la creciente ola de hackeos, un fenómeno que afecta tanto a jóvenes como a adultos mayores. "Es común que las personas digan 'me hackearon el WhatsApp', pero en muchos casos lo que ocurrió es que regalaron su información al acceder a promociones falsas o al descargar un software malicioso", comentó.

Para protegerse de estos riesgos, la experta recomendó activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas de redes sociales y evitar compartir información sensible, como contraseñas o datos bancarios, con desconocidos.

"Es importante ser conscientes de que todo lo que compartimos en línea puede ser utilizado en nuestra contra. La prevención es clave para evitar caer en estas trampas", concluyó.