Reúnen a exalumnos y maestros del CBTIS 36 por 50 años de generaciones

Con motivo de los 50 años de generaciones del CBTIS 36, exalumnos de esta institución educativa local se reunieron para reencontrarse y reconocer a los maestros que participaron en su formación.

La iniciativa surgió de José Manuel Hernández Fuentes, quien tenía la ilusión de reunir a sus compañeros de generación y a los docentes que les impartieron clases.

De acuerdo con Elsa Mendoza, esposa de Hernández Fuentes, su esposo logró convocar a entre 10 y 12 maestros que fueron sus docentes, además de reunir a 32 exalumnos.

"Él está muy contento porque logró juntarlos a todos, pues a la mayoría", señaló Mendoza.

Explicó que, pese a la discapacidad de su esposo, mantuvo el entusiasmo por concretar el encuentro y aportó las ideas para organizar las actividades y preparar los detalles destinados a los asistentes.

Actividades del Reencuentro

Durante el evento se contempla la develación de una placa, ubicada en el foro de la institución, así como la entrega de reconocimientos a los maestros que formaron parte de aquella generación.

También se recuperó una invitación de la época y se prepararon tazas y termos como obsequios, elementos que, según Mendoza, fueron parte de las ideas propuestas por su esposo para la celebración.

Importancia del CBTIS 36 en la Comunidad

La reunión representa el reencuentro de exalumnos y docentes en el marco de cinco décadas de generaciones del CBTIS 36, institución educativa de referencia para varias generaciones de estudiantes de la localidad.