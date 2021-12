Regresa piso Covid al IMSS

Regresa a operaciones el piso Covid del Bloque B de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social ante el alza de contagios y pacientes hospitalizados, actualmente hay 29 personas en la clínica Cemex.

Esto lo dieron a conocer trabajadores del instituto que laboran en la Torre B A quiénes se les dio la instrucción de recibir y hospitalizar a pacientes concierto más grave por coronavirus.

Al preguntarle al titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, respondió que no es una situación de alarma pero si están analizando el aumento de contagios que se han dado en las últimas dos semanas.

Señaló que actualmente hay 29 pacientes en la Clínica Cemex ubicado al Oriente de Monclova con disponibilidad para36, pero no son cifras que se pueden comparar a las del año pasado cuando había una sobreocupación de ingresados.

"El exhorto a la población sigue siendo el mismo, guardar la sana distancia no acudir a reuniones que estén en un lugar cerrado y con aglomeración de personas y sobre todo, qué acuden a las jornadas de vacunación para estar inmunizados contra el virus".

Indicó que el estar vacunados con la primera o ambas dosis de cualquier biológico no quiere decir que no se pueden contagiar de Covid-19, si pueden hacerlo solo que los síntomas no van a ser igual de fuertes a una persona que no está vacunada.

