Regresan a clases el 25 de abril

Hasta el momento el regreso a clases presenciales después del periodo vacacional está programado para el día 25 de abril, la Secretaría de Educación Pública no ha hecho ninguna modificación debido a que no hay casos positivos de covid, señaló Félix Alejandro Rodríguez Ramos; director de Servicios Educativo en la Región.

Manifestó que el nivel de la pandemia ha favorecido, los números están en cero a diferencia del mes de diciembre que se tuvieron muchos casos y se tuvo que tomar la decisión de entrar a clases días después de la fecha establecida.

"La Secretaría de Educación Pública no ha hecho cambio, se están dado disposiciones, se está generando que las clases sean de lunes hasta el viernes", comentó.

Dijo que padres de familia han apoyado muy bien y son ellos el primer filtro para verificar que sus hijos no presenten síntomas y de ser así, no acudan al plantel, el segundo filtro es verificar que los alumnos no tengan síntomas de covid en el mismo plantel y el tercer filtro es el aula donde el maestro está atento.

Comentó que la recomendación es seguir usando el cubrebocas, el gel antibacterial y el lavado de manos constantemente.

Mencionó que esperan el inicio de clases para hacer un levantamiento y ver en qué condiciones se encuentran los planteles educativos, verificar que no hayan sido robados o banalizados.

El lunes los directores deben hacer un recorrido por su plantel, revisar el inventario que tienen, los maestros e intendentes colaboran con esto, además quienes hicieron resguardo pueden ir por sus equipos, después notificar sí fueron víctimas de robos o daños y hacer la denuncia ante la autoridad.