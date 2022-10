Relacionan amenazas en UANE con examen

Podrían presentarse más amenazas de falsos tiroteos en las instituciones educativas, dio a conocer el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora señaló que no hay personas detenidas.

Una amenaza de tiroteo en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), movilizó a las autoridades policiacas, quienes de inmediato ordenaron la evacuación de los alumnos y procedieron a realizar el Operativo Mochila, donde no se encontraron objetos que representaran un peligro hacia la integridad de los estudiantes.

"Hay que mantener atención en los reportes, ninguno se debe de minimizar pero hay que mantenernos en el contexto, e igualmente, el hacer uso indebido de los sistemas de emergencia acarrea una responsabilidad hacia la persona".

Indicó que se debe de tener el criterio tratándose de estudiantes o cualquier otra persona, mencionó que de ayer a un futuro se van a seguir presentando, pero lo más probable es que todos sean falsos.

Solicitó la colaboración de los padres de familia para que estén en comunicación con sus hijos, el delegado recordó que el Operativo Mochila no corresponde a las autoridades municipales, estatales so federales, sino a los padres de familia desde el hogar.

"El tema no es la represión, es la orientación a estudiantes y a padres de familia, no hay personas detenidas por este tema. No se actuará en consecuencia en cuanto al tema represivo y en colaboración con las autoridades educativas"