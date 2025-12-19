José Feliciano Díaz Iribarren destina un millón a pista de hielo en Sabinas

SABINAS, COAH.- En medio de las demandas ciudadanas por obras de bacheo, mantenimiento al sistema de agua potable y drenaje, la administración municipal encabezada por José Feliciano Díaz Iribarren decidió invertir un millón de pesos en la instalación de una pista de hielo, como parte de los atractivos de la temporada decembrina.

La obra comenzó hace una semana, cuando el alcalde confirmó que el recurso se destinaría a ofrecer a las familias sabinenses un espectáculo invernal y la oportunidad de disfrutar de la experiencia de patinar sobre hielo, actividad poco común en la región.

Si bien la pista representa un espacio de recreación y convivencia para la población durante las fiestas navideñas, también ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos celebran la iniciativa como un atractivo turístico y cultural, otros cuestionan la prioridad de la inversión frente a las necesidades básicas de infraestructura que persisten en diversas colonias.

Vecinos de sectores como Las Vírgenes, Santo Domingo, Sarabia, Jorge B. Cuéllar entre otras, han manifestado su inconformidad, señalando que desde hace meses solicitan obras de recolección de basura, reparación de fugas en el sistema de drenaje y trabajos de bacheo que consideran urgentes para mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

La instalación de la pista de hielo se convierte así en un tema de debate entre el entretenimiento y la atención a servicios públicos esenciales. Mientras la administración municipal defiende la inversión como un esfuerzo por brindar espacios de esparcimiento, los ciudadanos insisten en que las obras prioritarias deben encabezar la agenda pública para atender las necesidades más apremiantes de Sabinas.