IEEA logra 413 certificaciones en educación básica en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) cerró el año con un total de 413 certificaciones en el municipio de Sabinas, informó la coordinadora de la institución para Sabinas, Juárez y Progreso, Guillermina Rivera Galindo. El logro representa un avance significativo en la meta anual de brindar oportunidades educativas a la población que busca concluir sus estudios básicos.

La funcionaria destacó que este resultado fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los ciudadanos y al compromiso del personal del instituto. Subrayó que la colaboración y la constancia de los participantes fueron factores clave para alcanzar las certificaciones en los niveles de Educación Básica Primaria y Secundaria.

Rivera Galindo señaló que el IEEA se mantiene como una institución de apoyo fundamental para la comunidad, ya que a través de sus programas académicos no solo se mejora la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también se les abre la posibilidad de continuar con estudios superiores. De esta manera, quienes se fijan la meta de llegar al nivel profesional encuentran en el instituto un aliado para cumplir sus objetivos.

La coordinadora resaltó que la educación básica es un pilar para el desarrollo personal y social, y que cada certificación representa un paso hacia la superación y el crecimiento de las familias en la región. Asimismo, enfatizó que el compromiso del IEEA es seguir ampliando su cobertura y fortalecer sus programas para llegar a más personas que aún tienen pendiente concluir sus estudios.

Finalmente, Rivera Galindo agradeció a su equipo de trabajo por el esfuerzo realizado durante el año, reconociendo que sin su dedicación no habría sido posible alcanzar la meta establecida. Con este cierre positivo, el IEEA reafirma su misión de impulsar la educación de adultos en Coahuila y contribuir al progreso de la sociedad.