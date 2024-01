Renovarán pensionados su dirigencia

A partir de este miércoles se lanzará la convocatoria para la renovación de la mesa directiva de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social para el periodo 2024-2026.

La elección se llevará a cabo el 28 de febrero mediante una asamblea en la que los socios tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes.

María del Rosario Esquivel Martínez, actual presidenta de la asociación, hizo el anuncio y señaló que se dará la oportunidad a todos los socios que deseen participar para representar al gremio y que cumplan con los requisitos.

En su caso, señaló que le interesaría continuar al frente de la asociación, y reconoció que el trabajo que realizó durante su periodo se vio limitado por las corrientes en contra que había dentro de la mesa directiva que bloqueaba su trabajo.

“A mí me gustaría mucho, pero si hay gente de los socios antiguos que quieran tomar las riendas de la asociación y cumplen con los requisitos, adelante”.

“Yo lo dije, a lo mejor como presidenta no pude realizar mi función. Porque tenía personas contrarias en la mesa directiva, venían personas a afiliarse y no lo permitían, y me pasaban por alto a mí”.

La renovación de la mesa directiva representa una oportunidad para fortalecer la participación y la representación de los pensionados y jubilados del IMSS, así como para asegurar una gestión transparente y eficiente de la asociación en los próximos dos años.