Armando de la Garza Gaytán renuncia a la Cámara de Comercio en Monclova

Armando de la Garza Gaytán renunció a su cargo como comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova, al considerar que la organización carece de representatividad y liderazgo efectivo.

El día de ayer el empresario hotelero presentó a través de sus redes sociales la carta con la que se separa del cargo, al no coincidir con sus liderazgos, en donde señaló que no se cuenta con una representación.

Esto surge luego de la reunión que tuvieron consejeros de la CANACO con autoridades municipales, en la que no fueron convocados la mayoría de consejeros y comisionados de la cámara.

Señaló que han sido varias ocasiones en las que se les ha excluido, no solo a ellos como comisionados, sino a la cámara en sí, como la reunión que se sostuvo con directivos del IMSS a nivel federal, sin poder presentar las necesidades del gremio que representa uno de los más grandes.

De la Garza también cuestionó que la Cámara no tenga representación en las distintas comisiones, tanto ciudadanas como no ciudadanas, lo que limita la participación activa de los sectores más importantes del comercio organizado.

Mencionó que esto se debe a una falta de liderazgo, en donde no se toma en cuenta a la Cámara para la toma de decisiones, por lo que ante esto y al no ser tomados en cuenta, decidió dejar el organismo.

"Existe un hartazgo por la falta de inclusión y una Cámara opaca que no propone nada, porque cuando tienes un líder que sólo aplaude, no sirve, por lo que mejor sigo por mi cuenta".

A pesar de haber renunciado al cargo como comisionado, aclaró que seguirá como socio de la cámara, la cual dijo no está integrada por 5 o 6 socios, sino que es una de las más grandes.