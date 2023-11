Renuncia Director de Seguridad Pública

Ante la denuncia de acoso sexual en su contra, el Director de Seguridad Pública de Monclova, Raúl Alcocer decidió renunciar al cargo de manera voluntaria.

El Director de la Policía, aseguró que por ahora desea hacerse cargo de la cuestión legal de la denuncia que una mujer elemento de la corporación monclovense puso ante el Ministerio Público, por presunto acoso, por ello decidió dimitir.

"No estoy casado con el cargo, hoy me interesa más atender la denuncia que la policía puso, por mí, por mi familia, tengo hijas, tengo nietas y deseo que esto se aclare, estoy seguro de mi inocencia", comentó.

Raúl Alcocer, estuvo acompañado del Jurídico del Ayuntamiento, Jorge Luis Garza Calvillo, y de su abogada particular Adelaida Gallegos Árambula para hacer el anuncio de su renuncia.

Luego que trascendiera la denuncia de acoso sexual en contra del ahora ex Director de la Policía de Monclova, a los pocos días, se rumoró que Raúl Alcocer ya había sacado sus cosas personales de su oficina, situación que se pudo comprobar ayer, pues ahí fue la rueda de prensa para anunciar su decisión voluntaria.

La abogada particular, Adelaida Gallegos, indicó que no puede dar a conocer detalles del proceso de la denuncia contra su defendido, Raúl Alcocer, pero insistió que prevalece el derecho de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario.

Aunque durante las últimas semanas, Raúl Alcocer declaró que todo esto era una venganza por parte de la mujer policía que lo denunció porque la retiró del cargo de responsable de turno por anomalías que detectó en su labor, ahora no quiso ahondar en el tema.

Solo insistía en su inocencia, y que debe limpiar su nombre en esta grave acusación por acoso sexual en su contra.

Dijo desconocer quién se quedará en el cargo de la Dirección de Policía, pues señaló esta es una decisión que debe tomar el Alcalde Mario Dávila Delgado.

El Jurídico del Ayuntamiento, dijo que acudió a la rueda de prensa para el anuncio de la separación de cargo de Raúl Alcocer, con el fin de estimar los detalles laborales de esta renuncia.