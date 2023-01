Renuncia RMB a Subsecretaría de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO 13-Jan-2023 .-Ricardo Mejía Berdeja, aspirante a ser candidato a la Gubernatura de Coahuila, renunció a la subsecretaría de Seguridad Pública federal.

Inmediatamente después, Mejía Berdeja anunció que buscará la Gubernatura de Coahuila junto con el Partido del Trabajo.

En rueda de prensa junto a la dirigencia del PT, Mejía sostuvo que representará la verdadera oposición en la entidad y a los agraviados de otros partidos y del Gobierno local.

En tanto, líderes partidistas argumentaron que desde agosto del año pasado, el Partido del Trabajo en la entidad presentó al ahora ex Subsecretario como su propuesta a la candidatura.

En los últimos meses, afirmaron, los diversos órganos internos de dirección nacional analizaron el planteamiento y consideraron que es el mejor perfil para representar a la 4T y el programa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo queremos enfatizar: esta propuesta surgió desde agosto del año pasado. Manifestamos, clara y categóricamente, a todo el pueblo de Coahuila, que Ricardo Mejía es un proyecto ganador y a través de él estamos seguros que vamos a llevar la Cuarta Transformación de la República al Estado de Coahuila", afirmó uno de los dirigentes, Alejandro Yáñez.

Sin querer hablar de Morena y su candidato, Armando Guadiana, los petistas sostuvieron que Mejía es un hombre congruente y leal al Presidente de la República y su proyecto.

"Ricardo Mejía es una persona que no tiene negativos, tiene una trayectoria limpia, es una persona honesta, trabajadora, entregada a las causas de Coahuila y de México. Sobre todo, no trae intereses que lo liguen con los conservadores", indicó el líder nacional del PT, Alberto Anaya.

Mejía dejó su mensaje de ataque a Guadiana y Morena por el proceso interno del que no salió ganador.

"Recibo con enorme orgullo y gratitud esta apertura y poner a disposición de los ciudadanos de Coahuila la oportunidad de tener una opción auténticamente opositora en el próximo proceso electoral", dijo.

"He tomado esta decisión agradeciendo siempre la vocación democrática y libertaria de López Obrador, que reconoce los derechos políticos y la libertad que tenemos como mexicanos de poder participar en una contienda de carácter democrático".

Justificó que decidió unirse al PT porque es un partido que históricamente ha estado junto a López Obrador y abandera su proyecto.

El aspirante negó que la ruptura en Morena favorezca al PRI, pues pensar así, consideró, es una lectura superficial.

"Aquí hay de todo, hay priistas y panistas agraviados. Si el PRI cree que con esto tiene ganada la elección, se equivoca, y les vamos a dar una sopa de su propio chocolate (sic) porque nosotros vamos por los ciudadanos y por todos los coahuilenses de todos los sectores sociales agraviados", añadió.

El Subsecretario recién oficializó su renuncia ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo, entre líneas, que no se necesita al partido Morena para abanderar las causas de la Cuarta Transformación.

En tanto, el Mandatario federal dijo estar al tanto de las aspiraciones del ahora ex Subsecretario e incluso anunció que ya buscaba su reemplazo.

"Es muy probable (su renuncia), no he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila", dijo en la mañanera de ayer. "No sé por qué partido, eso es lo que tengo con mi información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho", añadió.

"Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario".

Hace un mes, el Presidente dijo que el Subsecretario seguiría con encargos especiales en Coahuila.

Sin embargo, Mejía Berdeja no siguió la sugerencia del Mandatario y se mantuvo firme en la aspiración electoral tras acusar una encuesta con irregularidades para favorecer a Guadiana.

De acuerdo con la Ley Electoral de Coahuila, hoy es la fecha límite para que se separen de su cargo los funcionarios públicos que pretendan postularse al proceso electoral 2023.