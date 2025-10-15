Desmienten supuesto enfrentamiento Armando en tramo Múzquiz-Boquillas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de que circularan en redes sociales la versión de una presunta balacera entre elementos policiacos y presuntos sicarios en la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura de la comunidad de Los Negros Mascogos, autoridades municipales desmintieron categóricamente los hechos.

El Director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, aclaró que no se ha registrado ningún enfrentamiento en ese tramo carretero y calificó como falsa la información difundida en plataformas digitales, donde incluso se mencionaba la supuesta caída de elementos policiacos.

La circulación de este tipo de rumores generó inquietud entre la población, por lo que las autoridades hicieron un llamado a verificar la información antes de compartirla, y reiteraron que no existe reporte oficial de incidentes violentos en la zona mencionada.

Por su parte, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno continúan con labores de prevención y vigilancia en las distintas carreteras de la Región Carbonífera, manteniendo presencia activa para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Hasta el momento, no se ha reportado novedad alguna en los tramos carreteros bajo monitoreo, y se mantiene el compromiso de las autoridades de actuar con transparencia y prontitud ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad pública.