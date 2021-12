Reportan a hombre asechando a niños

Infunden miedo a través de redes sociales, mucho se ha hablado de un camioneta en el que supuestamente un hombre ofrece dinero a los niños para que se acerquen y llevar a cabo sus malas intenciones, pero Seguridad Pública no tiene reporte alguno por lo que exhortó a la población a no hacer caso de todo lo que se dice en medios no oficiales.

Fue el pasado fin de semana que se reportó está situación, el mensaje decía lo siguiente "Para que tengan cuidado, anda un hombre ofreciendo dinero a los niños y los invita a su casa aparte de eso, el descarado anda con los pantalones abajo ese es su carro por sí alguien lo conoce a ver si me pueden dar información, no alcancé a tomarle foto a él porque corrió ya lo reporté a la policía de Monclova".

En esta publicación que estaba acompañada de una fotografía del vehículo del supuesto hombre, surgieron más comentarios, más gente de otros sectores que mencionaban que ellos también conocían de este caso que había ocurrido en por lo menos otros tres sectores.

Fernando Olivas Jurado dijo que no tienen reporte oficial por lo que a veces este tipo de reportes en redes sociales son solo para tratar de infundir el pánico entre la población, mencionó que de todas formas estarán al pendiente de la situación, pero sí dejó en claro que sí alguien es víctima de esto, sabe, vio o algo, realice su reporte de manera formal ante Seguridad Pública.