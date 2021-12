Reprochan dar dinero a jóvenes

El aumento de la beca para los "ninis" causó descontento entre la ciudadanía ya que consideran que es una pérdida de dinero y en realidad son pocos los jóvenes que hacen buen uso del recurso el cual será de 5 mil 258 pesos a partir del mes de enero. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene la intención de beneficiar a los jóvenes que no tuvieron oportunidades para trabajar o estudiar.

Diversos sectores de la población ya se habían pronunciado al respecto, la iniciativa privada señaló que el gobierno federal no ha notado que el programa no ha dado resultado alguno y al menos en la región ese programa no ha despuntado.

"No se ve una meta de generación de empleos y son más los que se pierden, aunque a finales de este 2021 estamos observando un poco de mejoría en ese aspecto, mas no gracias al gobierno federal", externó un empresario.

Los monclovenses no tardaron en externar mediante redes sociales que la 4T se ha olvidado de los jubilados de pensión mínima garantizada, deberían recibir en el 2022 alrededor de 5 mil 160 pesos y solo obtienen 3 mil 500 pesos.

"En lugar de aumentar deberían de revisar que realmente esa gente esté aprovechando la beca y no nada más la utilizan para comprar cerveza, drogas o videojuegos. Vivimos en una época en que las familias tienen necesidades económicas muy grandes", dijo una usuaria.

Indicaron que muchos jóvenes están en tiendas como carpinterías donde no tienen tanta tecnología para aprender nuevas cosas. Así mismo, el gobierno tiene que poner atención a las personas de 40 a 50 años quienes no tuvieron esas oportunidades de aprender un oficio.

"Los jóvenes de hoy están saliendo del bachillerato y no siguen sus estudios porque se les hace más fácil meterse a la beca, hoy con tanta tecnología tienen que capacitarse para el futuro, no en una carnicería, pollería o en tienditas".