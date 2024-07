Reprueba sindicato venta de materiales

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que no se puede permitir que Altos Hornos de México continúe con la venta de materiales y que no se dé un pago a los trabajadores.

Ismael Leija Escalante, señaló que como trabajadores no ven con buenos ojos que se saque materiales de la empresa para su venta, como se dio a conocer a través de fotografías en los que se evidencia la salida de escoria de los tiraderos de AHMSA.

Informó que se buscó la manera de llegar a un acuerdo con la empresa para la venta de los materiales, y se realizara el pago a los trabajadores, sin embargo esto no se concretó, por lo que no se debería estar extrayendo.

"No vemos bien que se esté sacando material de la empresa y que los obreros no reciban nada, nosotros buscamos un acuerdo para que se vendiera y se pagara a la gente pero no se llegó a ningún acuerdo".

Leija Escalante indicó que se ha cansado de pedir vigilancia para impedir que se extraigan materiales de la empresa, pero en este caso es la propia empresa la que está sustrayendo la escoria.