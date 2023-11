Respeta Cristina decisiones del PRI

La Diputada Federal Cristina Amezcua González señaló que será institucional y estará de acuerdo con la decisión que se tome con rumbo a las elecciones del 2024 y siempre estará lista desde donde la llame su partido.

Cristina Amezcua actualmente es la Diputada Federal por el Tercer Distrito y que al llevar a penas un periodo tiene la posibilidad de buscar la reelección, sin embargo dentro de los acuerdos establecido entre la alianza del PRI-PAN-PRD, el candidato del 03 Distrito será del PAN.

Al respecto la legisladora señaló que es un tema de la alianza que se ve a nivel nacional y estatal y si así lo definen, esta de acuerdo con ello y respetará la decisión que se tome por el bien de México.

Indicó que siempre ha sido una persona instituciones y siempre ha estado lista para apoyar al partido desde donde la han llamado y esta no será la excepción.

Señaló que obviamente todos los diputados tienen derecho a la reelección, pero también están sujetos a lo que marque el partido y ella siempre seguirá las indicaciones que le de su partido.

"Aquí no se ha definido nada, aquí en nuestro partido no se ha definido el método para la elección de candidatos, no se ha definido la convocatoria, pero bueno, siempre seremos un soldado del partido y así como un día me dieron la oportunidad, pues bueno, concluyo mi periodo y siempre voy a ser una militante institucional".

Mencionó que hay que esperar los tiempos de los procesos electorales tanto Federal como Local y que se tomen decisiones y dijo que están listos para trabajar con todo para el 2024.