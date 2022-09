Restaurante les cobra por guardar el pastel en el refri

Surgió una nueva en Internet, porque a unos clientes les cobraron por haber guardado un pastel en el refrigerador de un negocio de comida.

Las chicas decidieron ir a comer a un restaurante, pero llevaban consigo un pastel dentro de su caja; al ver esto, el mesero les preguntó si no querían que se los guardaran en el refrigerador para que se conservara mejor, a lo que ellos accedieron.

Lo que no les avisó el joven, es que eso tenía un costo extra y a la hora de llevarles la cuenta, les realizaron un cargo de 100 pesos.

Fue a través de TikTok donde se dio a conocer el caso y en el que a la usuaria, Diana González, no le quedó más que tomarlo con humor y reírse.

"Quedamos como estúpidas; nos dijo el mesero: ¿quieren poner el pastel en el refri?, sí, métalo.", dijo la joven en el video mientras mostró la cuenta del restaurante y el cargo de "meter pastel".

Ante esto, varias personas comentaron lo sucedido y estuvieron en desacuerdo con el restaurante: "no les pueden cobrar por algo que no se les informó", "les debieron informar que era cargo extra", "ya no se puede confiar en nadie", "les robaron" y "chale, qué mala onda del mesero", escribieron algunos.