Retienen prohuelga a acusados de desfalco

El Comité Local de la Sección 288 retiene el pago de prohuelga de los tres ex funcionarios implicados en el desfalco de la tesorería, hasta que se defina su situación legal, siendo este la primera ocasión en que se toma esta medida.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que se tomó el acuerdo de retener los cheques de Patricio Quintero, Francisco Ballesteros y de Jorge Alarcón, tras ser elevados a juicio, por lo que no se entregará el recurso hasta que no se defina su situación.

Señaló que los ex funcionarios cometieron un delito y ocasionaron un quebranto al recurso de los trabajadores, por lo que sería una burla para los obreros si se pagará el fondo como si nada pasara.

Recordó que los tres ex funcionarios tienen prohibido acercarse al Comité Local, como una de las medidas aplicadas por el juez en el proceso, por lo que no pueden acudir a recoger el cheque.

Se dieron rumores de que se les había deposita, ante lo que el Secretario General señaló que en caso de hacerlo, se tomarían acciones con las funcionarios del comité local que lo haya hecho.

"Si alguien fue no se vale, estamos batallando con demandas, hemos estado luchando con la autoridad porque el proceso va muy lento, y luego que salgan con estas cosas, no se vale, la gente esta ofendida y no se permitirá".

Señaló que estos cheques quedaron fuera desde el día que se inició el pago y el recurso se mantendrá en las cuentas del sindicato hasta que la autoridad defina su situación, aunque en el caso de Jorge Alarcón se utilizará para pagar parte del préstamo que el mismo se hacía cuando estaba en el comité.

Al momento se han pagado a 2 mil 027 trabajadores el fondo de resistencia, únicamente quedan pendientes de recoger 42 cheques, pero el recurso esta disponible para cuando los trabajadores acudan a recogerlo.