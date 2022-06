Retoman aplicación de vacuna contra el Covid

La Secretaría de Salud retomó la aplicación de dosis de la vacuna contra el Covid-19 para la población que aún no se ha inmunizado o que no cuente con su cuadro completo, se tendrán diversas sedes a fin de que no haya excusa de las personas.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que se estará aplicando la vacuna del laboratorio AstraZeneca en diferentes puntos entre los que destaca: la Clínica del ISSSTE, las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un centro comercial ubicado en la avenida Sidermex y en la plaza principal.

Las personas en rezago de primera, segunda, tercera o cuarta dosis, tendrán que acudir en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Los requisitos que deben cumplir son el expediente de vacunación, copia del INE, copia del Curp, así como formato de refuerzo y los comprobantes de las dosis expedidas en la página de MiVacuna.

Señaló que actualmente hay 15 pacientes activos en la región centro y todos son personas jóvenes, por lo que es de vital importancia que el resto de la población en rezago acuda a las sedes.

Cabe destacar que en el gimnasio Milo Martínez se estará aplicando la vacuna hoy miércoles en un horario de 1:00 a 4:00 de la tarde, para todas las personas mayores de 18 años de edad.