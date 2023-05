Ricardo Mejía es un cínico: Guadiana

Monclova; Coah.-"Si con eso no le da vergüenza y quiere permanecer en el cinismo, pues qué valor de persona" explota Armando Guadiana candidato a la gubernatura por Coahuila en contra de Ricardo Mejía Berdeja y de quien la maña del jueves el Presidente de la Republica se deslindó de apoyar.

La tarde de este Jueves el candidato morenista visito la ciudad de Monclova y en el que se reunió con diferentes empresarios, en entrevista con medios de información hablo al respecto de la postura del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador quien rechazo apoyar al candidato del PT, por su parte Guadiana Tijerina lo invito a retirarse de la contienda.

"No requerimos del PT para ganar pero el llamado es los militantes petistas, verde, a los mismos del pan, pri que ya no quieren ladrones sinvergüenzas para que nuestro triunfo sea contundente."

"Si con eso no le da vergüenza y quiere permanecer en el cinismo, pues qué valor de una persona que no respeta la palabra ni lo que firma, Si no declina debería retirarse. A mí me daría vergüenza andar participando" mencionó Armando Guadiana.

Sin embargo dejo en claro que el enemigo no son el Pt y Verde, por lo que exhorta a la unidad y obtener la victoria el próximo 4 de junio.