Roban casa en Frontera; ¡Se llevan 270 mil pesos!

FRONTERA, COAH.- Un robo de más de 270 mil pesos en efectivo, joyería y aparatos eléctricos se registró en una vivienda de la Zona Centro, aprovechando que sus moradores andaban de vacaciones en la playa.

Una terrible sensación recorrió el cuerpo de Diana Patricia Mijares de la Garza, al tratar de ingresar a su domicilio de la calle Coahuila, y darse cuenta que sus muebles estaban “patas para arriba”, y faltaba la costosa pantalla de la sala.

Eso era apenas un preámbulo de lo que descubriría, pues conforme avanzaba a las habitaciones, todo lucía revuelto, dándose cuenta que faltaban también las consolas de videojuego de sus hijos, computadoras y tablets.

La puerta trasera de su vivienda también estaba abierta, y saqueada la recámara principal donde guardaba 270 mil pesos en efectivo, así como costosa joyería, que brillaba por su ausencia.

Desesperada buscó en sus alhajeros y en el escondite del efectivo, pero ya los ladrones se habían adelantado, llevándose un jugoso botín de 270 mil pesos en efectivo, y una cantidad fuerte en joyería de oro de 24 quilates y artículos electrónicos de alta gama.

“Al regresar me di cuenta que el portón de enfrente tenía el candado roto y la puerta trasera estaba abierta, todo estaba tirado y de lo primero que me di cuenta era el hueco en la pared donde estaba la pantalla”, puntualizó en su declaración.

Pasadas las 15:00 horas, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, que luego de peinar el barrio, no encontraron pistas del delincuente. Así mismo pidieron la colaboración de los vecinos para ver si en las cámaras de vigilancia podrían encontrar una pista.

La mujer y su familia llevaban 15 días de vacaciones en un destino paradisiaco, y no se podía precisar el día exacto en el que pudo haber ocurrido el cuantioso atraco a la vivienda de la calle Coahuila.

Del caso se hicieron cargo los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes asesoraron a la víctima a pasar ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia mientras ellos realizarían las averiguaciones correspondientes para tratar de dar con el paradero de él o los responsables del jugoso robo.