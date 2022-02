Roban escuela hasta 30 veces

En mes y medio, el plantel "Adolfo López Mateos" lo han robado alrededor de 30 veces del cableado de electricidad por personas que conocen, pues comenzaron con unos tramos hasta llegar al transformador, señaló la directora del turno matutino, Elena Margarita García Almanza.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, subdirector regional de Servicios Educativos, reconoció que tenían cinco escuelas con mayor afectación en sus instalaciones, ahora suman la "Adolfo López Mateos", debido al vandalismo y robo, las otras son la Secundaria Técnica No. 3; la escuela "Ramiro Cárdenas Valadez", así como las secundarias 60, 67 y 64.

Los daños son en cableado o se lo robaron, bombas de agua, sanitarios inhabilitados y otros detalles.

La directora de la primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en el sector oriente, colonia Hipódromo, indicó que este lunes se encontraron con que el área de la dirección ya no tenía luz, que era la única parte donde había, pero el pasado fin de semana, a las 2:30 horas del domingo reportó al 911 que los ladrones andaban en el interior de la escuela, luego que padres de familia se lo hicieron saber.

Señaló que en mes y medio han sufrido de al menos 30 robos y todo es de cableado, pues en una semana se han metido tres veces, pese a que desde diciembre interpusieron una denuncia ante la Fiscalía regional y han hecho muchos reportes a Seguridad Pública municipal.

"Empezaron con las aulas de atrás a quitar cableado (los ladrones), en el área cívica, luego otros salones hasta la parte de la dirección y hasta el transformador, todo el cable que está puesto a cierta altura como el que llega a las centrales o los interruptores, pensamos que es gente que sabe", destacó la directora.

Ante los primeros robos de cable, quitaron todos los minisplit y los resguardaron para evitar se los robaran, ya que en los aparatos invirtieron más de 6 mil pesos, recursos que se obtuvieron a través de una cooperación que hicieron padres de familia.

Son más de 600 metros de cable de luz que robaron, mufas, pastillas y daños que causaron los ladrones y aunque desconocen el monto que costará el material, de mano de obra serían 16 mil 500 pesos aproximadamente.

Es un plantel que está trabajando a distancia porque no han podido regresar a clases semipresenciales, pues los ladrones no dan tregua al seguir robando sin que sean detenidos y castigados por atentar contra un espacio educativo, tampoco investigan a los compradores del material robado, ni hay seguridad, apuntó la directora.

"Nos desanima porque no hay apoyo de las autoridades, porque hacemos lo que nos corresponde (ir a poner denuncia), y no se nos da el seguimiento y vemos como pérdida de tiempo porque esperamos a que nos atiendan (por horas en la Fiscalía) y no se le da el seguimiento", externó García Almanza.

VANDALISMO EN PLANTELES

La escuela "Ramiro Cárdenas", en la colonia 21 de marzo del sector oriente, ha sufrido muchas veces de vandalismo, reconoció personal del plantel.

El incidente más reciente fue el fin de semana, pues la escuela amaneció con los cristales quebrados, además de robarse tres minisplit y una bomba de agua.

Debido a esas condiciones que constantemente el vandalismo afecta el plantel, no han podido integrarse a clases semipresenciales para que los alumnos acudan a estudiar, indicó el subdirector regional.