Acusa victimas de protección a taxista

A tres meses de la agresión que dejó a su esposo con graves secuelas neurológicas, Rocío Rodríguez Barrio exigió a la Fiscalía General del Estado la detención inmediata del responsable, identificado como Encarnación, y acusó que existe protección institucional por parte de líderes de la línea de taxis Cherokee.

La entrevistada explicó que, a pesar de haber interpuesto una denuncia formal tras el ataque cometido con un bat por un conflicto derivado de un cajón de estacionamiento en un centro comercial ubicado sobre la avenida Industrial, las autoridades han omitido actuar bajo el argumento de no contar con una orden de aprehensión.

Acciones de la autoridad

Rodríguez Barrio señaló directamente a Lupe Flores, dirigente de la línea de taxis Cherokee, de encubrir al agresor debido a presuntas influencias y relaciones con abogados al interior del Ministerio Público.

La afectada indicó que su esposo, Benito Alemán Cruz, continúa padeciendo severas secuelas a consecuencia del golpe recibido en la cabeza, las cuales incluyen dolores persistentes e insomnio, además de requerir estudios médicos especializados con un costo cercano a los 5 mil pesos para determinar su estado de salud actual.