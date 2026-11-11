Monclova se prepara para recibir caravana de 3 mil paisanos

El sector comercial busca atraer a Coahuila una caravana de hasta 3 mil paisanos durante la próxima temporada de cruce de connacionales, mediante gestiones para reforzar entre 30 y 50 por ciento el personal de las oficinas fronterizas y agilizar los trámites aduanales y migratorios.

Acciones de la autoridad

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio, señaló que mantienen acercamientos con los consulados de Piedras Negras y Austin para promover que el contingente transite por la carretera 57 y atraviese Monclova.

Explicó que el año pasado una caravana de aproximadamente 3 mil vehículos optó por las rutas de Colombia y Laredo debido a la insuficiencia de personal en las oficinas de Banjército y de la Secretaría de Hacienda, lo que complicó la atención y los trámites de los viajeros.

Ante esta situación, buscan que las autoridades migratorias y hacendarias asignen entre un 30 y 50 por ciento más personal para atender la demanda, además de facilitar los procedimientos mediante herramientas digitales y garantizar condiciones de seguridad durante el recorrido.

Oportunidad económica para Monclova

De la Garza Gaytán señaló que el paso de los paisanos representaría una oportunidad económica para Monclova, pues estimó que cada vehículo podría generar un gasto de entre 100 y 150 dólares en gasolina, alimentos, productos y otros servicios.

Indicó que el tránsito de mil o mil 500 vehículos por la ciudad dejaría una derrama importante para el comercio en general, más allá de los beneficios que pudiera registrar el sector hotelero por la ocupación temporal.

Consideró que, aunque el paso de los contingentes podría generar saturación en algunos tramos de la carretera y los libramientos, existen alternativas para agilizar la circulación, especialmente porque se trataría de uno o dos días de mayor afluencia.