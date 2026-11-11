Autorrobo en venta del Coahuila-Durango

La venta de la concesión ferroviaria Coahuila Durango por parte del síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) representó un "autorrobo" en perjuicio de la clase trabajadora, denunció Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros en resistencia ubicados en la Puerta 3 de la siderúrgica.

El vocero respaldó las declaraciones vertidas por el trabajador Manuel Moreno ante representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al sostener que dicha concesión posee un valor comercial hasta 10 veces mayor que el precio en el que fue rematada, cifra que ubicó en un rango estimado de entre 20 y 50 millones de dólares.

Valenzuela de la Torre cuestionó el manejo de los fondos por parte del síndico, al señalar que los recursos obtenidos no han sido destinados a saldar los compromisos financieros pendientes con los trabajadores ni con quienes fueron liquidados de forma previa a la quiebra.

¿Qué consecuencias tiene la concesión para los trabajadores?

Asimismo, criticó que el proceso ignore la afectación a 14 mil obreros a quienes se les pretenden recortar casi dos años de antigüedad laboral tras establecerse el 31 de mayo de 2025 como fecha de corte, pese a que la plantilla continúa cotizando formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Reacciones de los líderes sindicales

Finalmente, el representante obrero reprochó la falta de gestión de los líderes sindicales y urgió a las autoridades federales a atender con rigor las demandas que la base trabajadora ha presentado formalmente desde hace tres años.