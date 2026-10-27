Contactanos
Coahuila

Sari Pérez Cantú impulsa la salud femenina en Monclova: nuevo mastógrafo y clínica

La alcaldesa Sari Pérez Cantú se une a la presentación de la estrategia Revísate a Tiempo, que busca mejorar la salud de las mujeres en la región.

Por Staff / La Voz - 27 octubre, 2026 - 05:33 p.m.
Sari Pérez Cantú impulsa la salud femenina en Monclova: nuevo mastógrafo y clínica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monclova, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú participó activamente en la presentación de la estrategia "Revísate a Tiempo", encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta de Inspira Coahuila. Durante el evento, celebrado en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, se concretó la entrega de un moderno mastógrafo y la puesta en marcha de la nueva clínica de colposcopía para beneficio de las mujeres de la región.

      La edil, junto a sus homólogos de los demás municipios de la región Centro, se sumó al recorrido por las instalaciones del centro hospitalario junto a las autoridades estatales, donde constató de primera mano los nuevos equipos y espacios de atención integral. Con estas acciones, la región Centro-Desierto fortalece significativamente sus servicios médicos, permitiendo un diagnóstico más ágil y oportuno sin la necesidad de traslados distantes.

      Pérez Cantú reconoció y aplaudió este gran programa, destacando la importante inversión canalizada al cuidado de la salud femenina. Resaltó que la colaboración interinstitucional entre el gobierno del estado, Inspira Coahuila y los municipios es fundamental para consolidar una red de apoyo integral que acompañe a las pacientes en cada etapa.

      Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado respetuoso y atento a todas las coahuilenses para que acudan periódicamente a realizarse sus chequeos preventivos. Recordó que detectar a tiempo padecimientos como el cáncer de mama y cervicouterino salva vidas y brinda mejores posibilidades de tratamiento, por lo que invitó a perder el miedo y priorizar el cuidado personal.

      Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo estatal para difundir las campañas de prevención y acercar estos servicios de salud a más familias, asegurando que ninguna mujer enfrente sola este proceso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados