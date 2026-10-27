Sari Pérez Cantú impulsa la salud femenina en Monclova: nuevo mastógrafo y clínica

Monclova, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú participó activamente en la presentación de la estrategia "Revísate a Tiempo", encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta de Inspira Coahuila. Durante el evento, celebrado en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, se concretó la entrega de un moderno mastógrafo y la puesta en marcha de la nueva clínica de colposcopía para beneficio de las mujeres de la región.

La edil, junto a sus homólogos de los demás municipios de la región Centro, se sumó al recorrido por las instalaciones del centro hospitalario junto a las autoridades estatales, donde constató de primera mano los nuevos equipos y espacios de atención integral. Con estas acciones, la región Centro-Desierto fortalece significativamente sus servicios médicos, permitiendo un diagnóstico más ágil y oportuno sin la necesidad de traslados distantes.

Pérez Cantú reconoció y aplaudió este gran programa, destacando la importante inversión canalizada al cuidado de la salud femenina. Resaltó que la colaboración interinstitucional entre el gobierno del estado, Inspira Coahuila y los municipios es fundamental para consolidar una red de apoyo integral que acompañe a las pacientes en cada etapa.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado respetuoso y atento a todas las coahuilenses para que acudan periódicamente a realizarse sus chequeos preventivos. Recordó que detectar a tiempo padecimientos como el cáncer de mama y cervicouterino salva vidas y brinda mejores posibilidades de tratamiento, por lo que invitó a perder el miedo y priorizar el cuidado personal.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo estatal para difundir las campañas de prevención y acercar estos servicios de salud a más familias, asegurando que ninguna mujer enfrente sola este proceso.