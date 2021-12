Saturan la red de pago de tenencias

Cientos de personas no pudieron acceder al descuento del 50% en los estímulos fiscales y es que como buenos mexicanos dejaron todo para el final, pero la Secretaría de Finanzas anunció ayer por la tarde, que hoy se aceptará el pago de quienes alcanzaron a hacer su trámite vía internet.

El exceso de solicitudes saturó la plataforma de paga fácil, así como la red de pago en cualquier sucursal, banco, tienda de conveniencia donde el servicio era intermitente.

Durante la tarde de este miércoles muchos usuarios de las redes sociales empezaron a comentar en la página de Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila que no había forma de obtener el formato para pagar, pues no se podía acceder a la plataforma de www.pagafacil.gob.mx.

Hubo otros ciudadanos que teniendo el formato impreso acudieron a pagar a tiendas de conveniencia donde recibieron la negativa del servicio debido a que no había sistema, pero este no fue problema de la tienda, pues en bancos, tiendas departamentales, farmacias y todo lugar en el que se podía realizar el pago, ocurría lo mismo, no había sistema, aunque había momentos en que se podía realizar dicho pago, pero era muy complicado.

Por ello, se autorizó una extensión en el plazo para que puedan obtener el 50% de descuento, y quienes obtuvieron su documento sin alcanzar a pagar, pueden cubrir el monto hoy.