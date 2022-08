Se abren mujeres paso en la política

Hasta octubre tienen los partidos políticos de Coahuila y el Estado de México para definir en cual irán candidatos hombre y mujer, indicó la Senadora Verónica Martínez tras destacar que no tiene intención electoral en el 2023 pero sí en el 2024 para reelegirse en el cargo que ostenta.

En entrevista exclusiva para La Voz de Monclova, la Senadora Coahuilense destacó que las mujeres en nuestro estado están preparadas para ir al frente de alguna candidatura del nivel de gubernatura, pero señaló que aún falta que el partido se ponga de acuerdo para ver cómo irá el PRI a la contienda en ambos estados.

"Coahuila sí es un estado preparado para llevar una mujer a la cabeza, las coahuilenses tenemos mucho talento, somos muy trabajadoras, y hemos demostrado con nuestra capacidad que nuestro desempeño es bueno, yo creo que ya es tiempo para las mujeres", indicó.

La legisladora, dijo que el avance de la mujer en la política ha sido muy significativo en los últimos años, pues en lo particular destacó que tiene 20 años participando en la política y hoy hay mucha diferencia, "ahora tenemos Congresos Locales paritarios, el 50% de las diputadas locales han hecho un excelente trabajo como es el caso de Lupita Oyervides, en el Congreso Federal Cristy Amezcua igual".

Aseguró que en todas las regiones del estado hay mujeres con gran capacidad, y buenos resultados, ahora el 50% de los cabildos son mujeres.

Mencionó que en el 2005 a ella le tocó ir a la contienda electoral para diputada local, y anteriormente, las mujeres solo ocupaban las suplencias no las titulares.

"Luego pasó el famoso caso de las juanitas iban las mujeres para rellenar espacios y cuotas, las ponían de titulares y después les pedían quitarse para ingresar los hombres", explicó.

Y añadió "nosotras no tenemos por qué estar rellenando espacios, porque así lo marca la ley o así se obliga con la paridad, a mí me hubiera gustado más que los partidos hicieran las reformas al interior en sus estatutos para impulsar a las mujeres, pero no fue así".

Hoy en día es el INE quien hace esta propuesta y en el tema del INE también señaló que defenderán en el Senado la existencia de este organismo porque el Presidente ya dijo que lo quiere desaparecer.

"Yo confío plenamente en el instituto electoral, en la gente que nos representa, en su capacidad, en su preparación", puntualizó.

Dijo que en el próximo período a partir del primero de septiembre analizarán la propuesta de reforma Electoral, "como partido hemos hecho una contra propuesta, hacer un parlamento abierto para escuchar a los expertos y tomar las mejores decisiones en el tema".

Mencionó la Senadora que están de acuerdo con el uso de urnas electrónicas ya que hay áreas de oportunidad.

Pero no en eliminar el INE pues este organismo ha costado tanto al país de tener un instituto como éste y sería un grave retroceso a la democracia.

"Claro que el INE tiene muchas cosas que mejorar pero eso no significa eliminarlo, ha sido una lucha de muchos años, reformas, adecuaciones para mejorar nuestras instituciones, el tener que desaparecer una institución como esta nos lastima la democracia en el país".

Sobre las voces que la señalan a ella como una buena opción para ir por la gubernatura en caso de que sea una candidata mujer dijo "agradezco mucho al consideración, me siento honrada pero hoy estoy enfocada a mi trabajo como senadora, en hacer equipo con el gobernador, con alcaldes para que a Coahuila le siga yendo bien".

Y añadió "en el 2023 no tengo interés en participar, en el 2024 sí, me gustaría reelegirme como senadora de la república. Y en este momento gran encomienda de mi partido dirigir el Comité Municipal del PRI en Torreón para ayudar en el 2023 que en Coahuila siga gobernando el PRI".

Por último en el tema político la Senadora dijo que el PRI Coahuila ya anunció que su método de selección de candidato a Gobernador será el mismo que el de las últimas 4 elecciones a gobernador.

Por otro lado, en el tema de la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador de juntar la Guardia Nacional con la Sedena, la Senadora Coahuilense destacó que esto sería un grave retroceso para el país y una agresión a la constitución.

Lo anterior, porque esto sería militarizar a México y es una postura que anteriormente ya habían rechazado los senadores porque es inconstitucional pues el artículo 21 dice que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública y que las fuerzas armadas tienen una prohibición de dedicarse a otra cosa que no sea su disciplina militar esto en el artículo 129 constitucional.

Dijo Verónica Martínez que esta propuesta de AMLO no es más que una ocurrencia del gobierno federal, pero que los legisladores de oposición no van a permitir pasar esta postura.

Y advirtió que si lo hace como la propuesta de la Reforma Eléctrica a través de un decreto, los legisladores impugnaran el hecho a través de una acción también de inconstitucionalidad y que sea la Suprema Corte de Justicia quien tenga la última palabra.

Si se militariza México se convertiría en un Venezuela, opinó la entrevistada tras destacar que lo que en realidad debe hacer el Presidente de la República es fortalecer con más recursos la seguridad pública de estados y municipios.

"Que voltee a ver las buenas estrategias y buenos resultados que se dan en seguridad en Coahuila que es el estado más seguro del norte del país, porque nuestro gobernador es el mejor calificado en seguridad no porque lo diga yo como Senadora, sino porque así lo indican los marcadores, las encuestas, donde la gente está contenta con el trabajo de Miguel Riquelme, la gente reconoce que se han tomado las mejores decisiones y viven con paz y tranquilidad".

Y añadió que hoy en México se ve que la gente que le dio su voto al cambio a esta cuarta transformación, está planeando la revesa y va para atrás, "hoy vemos que las cinco entidades federativas con más índices de violencia en el país, los gobierna Morena, hoy vemos que lamentablemente Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Guerrero estos estados que gobierna Morena ven temas complicados".

Para finalizar dijo "para nosotros el 2023 será muy importante poner por encima de los intereses partidistas los intereses de Coahuila, y nosotros los coahuilenses queremos un Coahuila seguro, un Coahuila donde sigan habiendo inversiones, donde sigan habiendo empleos, donde las familias se sientan seguras al salir y en este sentido creo que es parte del trabajo que nos tocará hacer rumbo a la elección del próximo año".