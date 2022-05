Se alistan ganaderas para elección de presidente

Presidentes y delegados de 10 asociaciones de la Unión Ganadera, sostuvieron una reunión, se preparan para la elección del nuevo presidente del Consejo Directivo que se llevará a cabo mañana en Piedras Negras, donde pretenden dar el voto de confianza a Fernando Cantú. Son en total 15 las delegaciones que legalmente conforman la Unión Ganadera de Coahuila, pero en esta reunión solo estuvieron la de Sierra Mojada, Ocampo, Monclova, Castaños, Candela, Villa Unión, Candela, Sabinas, Zaragoza, Hidalgo y Juárez.

Fernando Cantú quien es originario del municipio de Cuatro Ciénegas quiere presidir el Consejo Directivo de la Unión Ganadera principalmente por los problemas que se han presentado, sobre todo porque está en riesgo la exportación de ganado. Señaló que no se cumplen con los estatus sanitarios, no han avanzado, ellos tienen que probar el ganado cada año y cuesta mucho a los ganaderos y ejidatarios, por lo que al llegar a la presidencia buscará revertir ese proceso porque en los tres años del actual presidente no se ha podido hacer. Otra serie de problemas es que tienen 5 meses con el puente de Eagle Pass cerrado, es por donde pasan al ganado, las oficinas y salas de la Unión Ganadera de Coahuila están en Piedras Negras y no se pueden usar, hay mucho personal y el comité de inspección que también depende de la Unión Ganadera, no se le dio mantenimiento y se les cerró los corrales de Estados Unidos, están inoperantes.

Otro punto importante es la reciente clausura del rastro en Monclova, cuando en toda la historia nunca había ocurrido y fue por salubridad, por malas prácticas, por lo que buscarán que no vuelva a pasar.

Además el actual presidente está contra la ley, haciendo convocatorias a Asociaciones, sin cumplir con reglamentos, leyes y tiempos, no saben porque quiere mantenerse en la Unión Ganadera cuando no ha dado resultados.

"Por eso estamos compitiendo, tenemos la mayoría y no queremos actos fuera de la ley, yo toda la vida ha sido ganadero, el método de la elección es por delegados, cada uno emite su voto a favor o en contra de las planillas", comentó.