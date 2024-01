Se corona la fronterense Camila Avalos como Miss México 2024

Con gran orgullo, la joven fronterense Camila Alexandra Avalos Villasana se coronó como “Miss México 2024” en el certamen Nuestra Belleza Internacional, por lo que representará al país en la siguiente etapa que se llevará a cabo en Punta Cana.

Durante este fin de semana se llevó a cabo la competencia en la ciudad de Aguascalientes, en donde Camila Avalos representó al estado de Coahuila, logrando alzarse con la corona dentro del certamen de belleza.

En exclusiva para Periódico La Voz, la joven originaria del municipio de Frontera relató la experiencia que vivió dentro de este concurso, en donde se dijo contenta con el resultado y está lista para la siguiente fase.

“Es una experiencia muy bonita que viví junto con todo el equipo y representa lo que es la belleza interior y el empoderamiento que le podemos dar a las mujeres”.

Externó que más allá de los nervios, ella estaba contenta independientemente del resultado que fuera, sintiéndose feliz y tranquila y pasara lo que tuviera que pasar, siempre con su fe en Dios.

Mencionó que fue una fuerte competencia en relación con las representantes de los demás estados, lo cual hace que se sienta satisfecha con el resultado.

“Fue una muy buena competencia, pero nada que no se pueda superar, todo esta en manos de Dios, yo nada más me concentraba en lo mío y fue como logre ganar la corona”.

Señaló que el apoyo de su familia fue un punto importante para sentirse segura, al ver a su familia que estuvo presente en cada una de las etapas, que le aplaudieran y escuchar entre el publico las porras de que Coahuila estaba presente, que Frontera y Monclova estaban en la competencia.

Camila es la primera fronterense que tiene este tipo de proyección dentro de los certámenes de belleza, obteniendo un triunfo nacional, en donde dijo que esto representa un orgullo y demuestra que todo se puede lograr siempre y cuando se ponga el empeño y el enfoque adecuado en aquello que se quiere, y lo más importante, es estar concentrado y dejar todo en manos de Dios.

Indicó que como siguiente etapa está ganar la Corona de Miss Internacional que se llevará a cabo en Punta Cana, Republica Dominicana en los próximos meses.

Además de obtener el triunfo como Miss México, Camila Avalos fue la ganadora dentro de la categoría de Traje Típico, con el traje elaborado por diseñado chihuahuense Migue Ángel Carrillo.

Tras este triunfo la joven de tan sólo 22 años, envió un mensaje a los jóvenes y la población en general de que no se den por vencidos y que si tienen algún talento o algo que quieran explorar en su vida, que no ser rindan, que lo hagan, que no tengan miedo, que al contrario, les va a dar grandes frutos y siempre un gran beneficio para ellos.