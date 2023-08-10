Se desploma la venta de gasolina

Cayó la venta en el servicio de gasolina en la región centro debido a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), las personas solo consumen 200 pesos por semana y las empresas han guardado sus unidades, en el peor de los casos las han vendido.

El empresario gasolinero Marco Ramón externó que se tuvo una venta importante en años anteriores y ahora los clientes frecuentes ya no se aparecen en su gasolinera ubicada en el ejido 8 de Enero.

“Hemos resentido que en lugar de que las personas carguen 500 pesos para la semana, ahora solo cargan 200 pesos o algunos ya no los vemos. Así mismo, empresas han resguardado sus unidades pues eran las que le trabajaban a Altos Hornos de México”.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales externó que desde que la empresa paró su producción a finales de diciembre, las diversas empresas han tratado de mantenerse, sin embargo ahora muchas están vendiendo sus unidades de reparto o de servicio.

Dicha acción repercute a todos en general pues las gasolineras ya no venden igual y es un mal que va en cadena en la región centro, lo que seguirá pasando todo este año y los que siguen hasta que AHMSA vuelve –si es que lo hace- o que lleguen nuevas empresas.