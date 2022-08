Se han entregado 12 mil escrituras

En lo que va de la administración de Miguel Ángel Riquelme, Gobernador del Estado, ya andan en las 12 mil escrituras elaboradas por Certturc y otras más con subsidio del Gobierno del Estado a través de distintas dependencias federales.

"Vamos avanzando en la regularización de predios, lo que hace Certturc además de ofrecer escrituras a bajo costo es dar la posibilidad de que la gente pueda escriturar venciendo obstáculos ancestrales que había en muchos predios", comentó Enrique Martínez y Morales; Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Dijo que hay predios que tenían desde el siglo antepasado que no se podían escriturar porque tenían razón legal de fondo, algún juicio sucesorio inconcluso, alguna marginación en registro público del predio, algún pleito entre los heredados, fraude o doble venta que impedía su escrituración.

Se está trabajando para liberar esos predios y que se puedan escriturar, caso de Sacramento donde se acaba de obtener el decreto, en Monclova en la 23 de abril donde ya se puede escriturar por tiempo limitado por eso es importante que la gente se acerque, en el lote 23 están trabajando con los herederos para poder escriturar una colonia en el futuro próximo a manera de prueba piloto.

Existe rezago en todo el país pero Coahuila es uno de los estados con menos rezago y es gracias a los programas del Gobierno del Estado para poder regularizar la situación.

El programa de regularización es permanente, hay fechas donde se les da una atención especial como el mes del testamento, el mes de la escritura que se trata de instituir en octubre, pero los programas de Certturc no es para todos es para quienes más lo necesitan.

Entre los requisitos para obtener escrituras de Certturc a bajo costo se requiere que la persona que hace el tramite no tenga otro bien escriturado a su nombre, que no exceda los 200 metros cuadrados y que no exceda los 780 mil pesos el valor catastral, el costo es de 2 mil pesos y si cuentan con la tarjeta "La Mera, Mera", un 20% de descuento adicional.