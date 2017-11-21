Se impone “Jacket” como las más fuerte

“Jacket” es una perra pitbull monclovense, que el pasado domingo obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en la liga Mexicana de Tiro con Peso realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La hermosa perra logró tirar 2 mil 925 kilos, gracias al entrenamiento físico y mental que su amo Jesús Ervey Torres Cantú le ha brindado desde que tenía cuatro meses de edad.

Tiro con peso es un deporte para perros pitbull para el que se necesita una buena forma física, un buen temperamento, el deseo de complacer y una buena alimentación.

Jesús Ervey Torres Cantú tiene dos años en este deporte, fue cuando “Jacket” tenía cuatro meses que empezó a entrenarla, ahora tiene 13 meses y es de las perras pitbull más fuerte de México.

Señala que el deporte se realiza en un riel, donde se monta un carro, debe contarse con una alfombra especial para que el animal pueda montarse bien o en la tierra en un lugar en donde no se lastime las almohadillas y uñas, debe tener uñas largas y picudas para poder sostenerse, además se utiliza un arnés.

Un buen perro de arrastre avanza con la cabeza baja, el cuerpo inclinado hacia delante, con una potente propulsión posterior y las cuatro patas en el suelo, su marcha es firme, regular e infatigable.

Debe terminar siempre el tiro empezado, ya que si da muestras de cansancio, se le aligerará el peso o bien alguien le ayudará a tirar del carro, de esta manera el perro aprende a tener plena confianza en sí mismo y comprende que siempre es capaz de llevar a cabo la prueba con éxito.

“Con el entrenamiento desde pequeña va comprendiendo y conforme crece agarra mentalidad, fuerza y confianza”, señaló Ervey Torres.

Para participar en la competencia primero tuvo que clasificar, cada perro debe tener cinco clasificaciones y empiezan desde mayo en diferentes ciudades y con diferentes jueces hasta llegar al nacional.

De Monclova fueron seis competidores más y “Jacket” que fue la que obtuvo el mejor lugar, en estas competencias eligen a los mejores perros de México.

Como premio obtuvo un trofeo y la satisfacción de haber tenido un buen resultado al final de la preparación, no se quiere involucrar premios económicos porque entonces si sería tomado como algo lucrativo con los animales.

Jesús Ervey Torres Cantú señala que no es maltrato animal, la fuerza la hace con el pecho, pues se le prepara y conforme acepta la prueba se le agrega más peso.

“Jacket” entró en la categoría de 22 kilos a 26.5 kilos, la categoría más difícil porque es en la que estuvieron 25 perros más.

El perro estira a voz, muchos perros lo harían por obtener un juguete, pero a estos perros solo se les motiva hablando, conoce las palabras, la voz y sabe que va a trabajar.

Está contento por haber obtenido el tercer lugar, pero está convencido de que poco a poco mejorará, esperan el próximo año obtener el primer lugar.

Además de entrenarla poco a poco, es importante la alimentación, lleva una dieta pierna y pechuga de pollo, espinacas, avena, en ocasiones croquetas, sobre todo si se acerca una competencia la alimenta con pura carne roja, además de vitaminas cada sábado, la pesan y la preparan para que no decaiga en su metabolismo.

Señaló que económicamente es difícil mantener a la perra con una buena alimentación, tan solo en “Jacket” gasta por semana 300 pesos, pero además de ella tiene tres perros más, el padre Jackson, la abuela Luna y Jack el hermano de “Jacket” para los que por semana compra 15 kilos de croquetas y a veces más.